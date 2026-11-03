Медведь напал на рыбака из села Ратта в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) медведь напал на 64-летнего жителя села Ратта в Красноселькупском районе. Организована проверка, сообщили в окружном управлении СКР.
По предварительным данным, житель отправился ночью 3 ноября на рыбалку в лесу. Там на него напал хищник — рыбак получил многочисленные травмы лица. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается помощь.
Напомним, 3 ноября медведь напал на другого жителя Ямала — 44-летний житель поселка Уренгой скончался на месте от полученных травм. В управлении СКР отметили, что сейчас в ЯНАО фиксируется высокая активность медведей. Жителей просят воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод.