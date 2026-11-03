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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

Медведь убил жителя поселка Уренгой на Ямале

В поселке Уренгой Пуровского района медведь убил 44-летнего местного жителя. Пуровским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка, сообщили в управлении СКР Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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По предварительной информации, медведь напал на жителя поселка 3 ноября — человек скончался на месте происшествия от полученных травм. После этого нападавшего хищника ликвидировали. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В управлении СКР отметили, что сейчас на Ямале фиксируется высокая активность медведей. Жителей просят воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод. Заметившим хищников жителям сел и дачных поселков нужно сразу сообщить об этом в полицию и экстренные службы по номеру 112.
Ранее в Пуровском районе разрешили отстрел одного медведя в радиусе 30 км от поселка Уренгой.
Ирина Пичурина