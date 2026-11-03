До Елизавета и Синих Камней в Екатеринбурге увеличат количество автобусов
В Екатеринбурге планируется увеличить число автобусов, следующих до районов Елизавет и Синие Камни, сообщили в мэрии. С 9 ноября на маршруты №57 и 76 дополнительно выйдут по четыре автобуса.
Кроме того, планируется пустить дополнительные автобусы на маршруте №54 от Краснолесья до Синих Камней. Предполагается, что это будут новые автобусы, поступившие в город на прошлой неделе.
Напомним, в конце октября в Екатеринбург прибыли 50 автобусов, закупленных ЕМУП «Гортранс». До середины декабря их должны поставить на учет и обкатать. После этого машины выйдут на городские маршруты №61, 84, 59 и 65. Еще 44 автобуса поступили к частным перевозчикам. Их распределят по маршрутам №47, 52, 56, 60, 70, 77, 81, 82, 83, 87 и 98.