В Екатеринбург доставили 50 новых автобусов
В Екатеринбург прибыли 50 автобусов, закупленных ЕМУП «Гортранс». До середины декабря их должны поставить на учет и обкатать. После этого машины выйдут на городские маршруты № 61, 84, 59 и 65, сообщили в мэрии.
Еще 44 автобуса поступили к частным перевозчикам. Из них пять — среднего класса, остальные 39 — большого. Их распределят по маршрутам № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 81, 82, 83, 87 и 98.
На этом обновление общественного транспорта не закончится. В Екатеринбург планируют поставить 50 трамваев, 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.
В сентябре в Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастор». Всего их закуплено 50, оставшиеся 20 планируют поставить до 25 декабря.