Генераторы закрываются от БПЛА

Генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке для компенсации затрат на защиту электростанций и возможность возмещения средств на ремонты. Это может повысить расходы на электроэнергию крупных потребителей. Но источники “Ъ” считают введение надбавки маловероятным. НПЗ сами несут затраты на защиту, сообщали в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Среди актуальных вопросов энергетики — повышение безопасности и восстановление электростанций, для чего стоит зафиксировать необходимые средства и учесть затраты в надбавке на мощность. Это следует из презентации главы «Совета производителей энергии» Александры Паниной, представленной на конференции ассоциации. Член правления РСПП Владимир Рашевский (до 2020 года возглавлял СУЭК) также предложил ввести надбавку на защиту от БПЛА через конкурентный отбор мощности (его цена фиксирует цену мощности для старой генерации).

Надбавки к цене мощности оплачивают крупные потребители.

Новая мера, как поясняют источники “Ъ”, необходима для возмещения энергокомпаниям затрат на защиту электростанций от атак БПЛА.

Знакомый с ходом обсуждения источник “Ъ” полагает, что ввод надбавки маловероятен и, вероятно, речь будет идти о подтверждении затрат на основе типовых решений. В прежние годы надбавку в конкурсном отборе мощностей для обеспечения безопасности объектов получал только «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома»).

Кроме того, регуляторы обсуждают предоставление компенсаций для ремонта электростанциям, которые уже пострадали от ударов. Как следует из имеющихся у “Ъ” документов, с начала 2025 года атаки затронули ТЭЦ «Луч», Белгородскую ТЭЦ и Воронежскую ТЭЦ-1 «РИР Энерго» (входит в «Росатом»), Рязанскую ГРЭС и Новочеркасскую ГРЭС ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг»), Шатурскую ГРЭС «Юнипро», а также Ново-Рязанскую ТЭЦ, Сакскую ТЭЦ и Западно-Крымскую МГТЭС.

Наблюдательный совет «Совета рынка» (регулятор энергорынка) ранее принял ряд изменений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, которые касались особенностей торговли электроэнергией и мощностью на энергорынке в случае повреждения оборудования, а также устанавливали механизм компенсации потребителям роста равновесных цен на электроэнергию в таких ситуациях. В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что понимают важность поднятого вопроса. Возможность и объем такой компенсации затрат, а также конкретные механизмы ее реализации сейчас обсуждаются рыночным сообществом. До завершения этой работы давать какие-либо оценки преждевременно, считают там. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Александр Шохин, глава РСПП, 25 августа 2026 года, ТАСС: Необходимо продолжение дискуссии по мерам поддержки компаний, инвестирующих в повышение защищенности своих объектов.

Нефтяники, первыми столкнувшиеся с повреждением инфраструктуры из-за атак БПЛА, еще несколько лет назад поднимали вопрос компенсации расходов на защиту НПЗ. В 2024 году глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме премьеру Михаилу Мишустину предлагал компенсировать затраты на безопасность за счет вычета по НДПИ либо по налогу на прибыль, а также за счет увеличения обратного акциза на нефть (см. “Ъ” от 23 мая 2024 года).

Замглавы Минфина Алексей Сазанов в июне этого года сообщал, что инициативы нефтекомпаний компенсировать расходы на защиту НПЗ обсуждаются на межведомственном уровне, но конкретные параметры не сформированы и окончательных предложений от профильных ведомств не поступало. Глава РСПП Александр Шохин в конце мая после встречи с президентом Владимиром Путиным говорил журналистам, что если три года назад компании предлагали предусмотреть хотя бы частичное возмещение расходов на восстановление объектов после атак БПЛА, то сегодня бизнес больше заинтересован в координации действий для обеспечения эффективной защиты.

В сентябре вице-премьер Александр Новак заявил, что расходы на защиту НПЗ будут нести сами компании и эти возросшие траты не будут перекладываться на потребителей. «Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий»,— говорил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Анна Тыбинь, Ольга Озембловская, Татьяна Дятел