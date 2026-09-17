Мантуров предложил компенсировать траты бизнеса на защиту от дронов

Правительство и регионы должны помогать компенсировать издержки бизнеса на защиту объектов от ударов беспилотников, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с вице-премьерами Александром Новаком и Дмитрием Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов»,— сказал Денис Мантуров на совещании (цитата по сайту правительства).

В совещании также поучаствовали представители федеральных и региональных органов власти. На встрече также обсудили предложения по налоговым льготам для предприятий, которые инвестируют в защиту от беспилотников или уже понесли ущерб от ударов.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Речь идет об объектах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры.