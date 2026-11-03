Бывший муж убитой в Дагестане таксистки признался в убийстве
Бывший муж 34-летней Динары Алхасовой, убитой в Дагестане, признался, что нанес ей смертельные ножевые ранения. По его словам, он вызвал бывшую супругу под видом пассажира женского такси, а после нападения перенес тело в другую машину. Видео с признанием опубликовала руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
На записи задержанный рассказал, что воспользовался поддельным номером и женским именем, чтобы вызвать Алхасову. Когда женщина приехала, он открыл дверь ее автомобиля и нанес ей ножевые ранения. Затем переложил тело в другую машину и попросил знакомого вывезти его. На вопрос сотрудника полиции, раскаивается ли он в содеянном, задержанный ответил утвердительно.
Тело Алхасовой, работавшей в службе женского такси, обнаружили 2 ноября. Утром 30 октября она выехала из дома в Махачкале и не вернулась. По подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа и его друга.
Чтобы заманить женщину в ловушку, бывший супруг привлек 38-летнюю знакомую — уроженку Смоленской области. Поскольку Алхасова принимала заказы только от женщин, сообщница вызвала такси, представившись туристкой, которая собирается посетить Сулакский каньон. Позднее ее задержали в аэропорту Домодедово.
После убийства подозреваемые попросили тракториста выкопать яму на окраине поселка Новый Хушет, объяснив, что она нужна для наружного туалета. В этой яме захоронили тело женщины. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления стала ревность бывшего мужа, который не смирился с новым замужеством Алхасовой.