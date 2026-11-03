Бывший муж убитой в Дагестане таксистки признался в убийстве

На записи задержанный рассказал, что воспользовался поддельным номером и женским именем, чтобы вызвать Алхасову. Когда женщина приехала, он открыл дверь ее автомобиля и нанес ей ножевые ранения. Затем переложил тело в другую машину и попросил знакомого вывезти его. На вопрос сотрудника полиции, раскаивается ли он в содеянном, задержанный ответил утвердительно.