«Алмаз» требует огранки
В Челябинске выставлена на продажу одна из самых известных гостиниц города
В Челябинске выставлен на продажу гостиничный комплекс «Алмаз», расположенный в центре города, на улице Лесопарковой. Владельцы просят за здание гостиницы, земельный участок, оборудование и автотранспорт 850 млн руб. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» отмечают отличную локацию объекта, и его богатую историю, однако считают цену, запрошенную продавцом, завышенной, а ситуацию на гостиничном рынке – сложной, в том числе из-за усилившейся конкуренции и общих проблем в экономике.
Объявление о продаже гостиничного комплекса «Алмаз» появилось на платформе «ЦИАН». Продавец, в роли которого выступает одно из агентств недвижимости, заявило объект как «премиальной многофункциональный актив в центре деловой и рекреационной инфраструктуры Челябинска».
Заявленная цена комплекса — 850 млн руб.
В состав комплекса входит 6-этажное здание гостиницы площадью в 6014 кв. м, рассчитанной на 68 номеров различных категорий, и земельный участок площадью чуть менее 4 тыс. кв. м.
В комплекс помимо гостиничных номеров также входит ресторан La Rose D`or с несколькими залами и террасой, два конференц-зала, тренажерный зал, комната для переговоров, финская сауна, солярий, массажный кабинет, детская комната, прачечная, камера хранения, зимний сад и библиотека. У комплекса закрытая, огороженная территория и внутренняя парковка. В периметр сделки включены также транспортные средства на балансе предприятия.
Гостиница «Алмаз» — одна из самых известных в Челябинске гостиниц, расположена на улице Лесопарковой, на границе Городского бора. В советское время на ее месте находился профилакторий Челябинского абразивного завода, в середине 2000-х приватизированный и перестроенный в отель.
«Алмазом» владеют родственники бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Владимира Дятлова, в свое время владевшего абразивным заводом.
По адресу гостиницы, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированы ООО «Алмаз», чей основной вид деятельности «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», и ООО «Алмаз-плюс» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания). Директором обеих компаний указана Юлия Дементьева-Дятлова, она же полностью владеет «Алмаз-плюсом». В ООО «Алмаз» помимо Юлии Дементьевой-Дятловой доли принадлежат Федору Дятлову и Нине Дятловой. Выручка ООО «Алмаз» в 2025 году составила 62 млн руб., чистый убыток — 8,9 млн руб., выручка ООО «Алмаз-плюс» в 2025 году — 26 млн руб., убыток — 197 тыс. руб.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» отмечают отличную локацию гостиницы, ее богатую историю и серьезную репутацию, однако уверены, что заявленная цена слишком высока из-за снизившейся прибыли, серьезной конкуренции на гостиничном рынке и сложной ситуации в целом в экономике.
Челябинский риелтор Лев Шпайзман уверен, что оценивать объект надо не по количеству квадратных метров и площади земли, а по денежному потоку, который приносит бизнес.
«Локация у гостиницы «Алмаз» замечательная, одна из лучших в городе. Но сам объект, на мой взгляд, довольно сложно и дорого перепрофилировать во что-то иное. Значит, надо внимательно смотреть, как обстоят дела в гостиничной индустрии В любом случае, 850 млн руб. – это скорее желание продавца, а не цена реальной сделки»,— уверен господин Шпайзман.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что у владельцев гостиницы есть собственная мотивация при ценообразовании.
«Последние двадцать лет это был типичный семейный актив региональной элиты: представительский объект, а не инвестиция с расчетной доходностью. И продается не гостиничный бизнес, а недвижимость, которую этот бизнес перестал окупать. Такие активы собственники традиционно оценивают по вложенным деньгам и статусу, а не по денежному потоку, и 850 млн руб. выглядят именно такой ценой»,— уверен господин Ахмедзянов.
По словам эксперта, схожие объекты на рынке продаются значительно дешевле из расчета стоимости за один гостиничный номер.
«850 млн руб. за гостиницу «Алмаз», или около 700 млн руб. без НДС, - это порядка 14 млн руб. за номер, что более чем вдвое дороже свежего рыночного ориентира. В июне 2026 года государство продало национализированный Radisson Blu на 211 номеров за 1,34 млрд руб., то есть около 6,4 млн руб. за ключ, причем за объект с международным брендом и 246 млн руб. чистой прибыли за 2025 год»,— напоминает управляющий партнер IBC Global.
По мнению господина Ахмедзянова, чтобы окупить 850 млн руб. при требуемой инвесторами в регионе доходности 15-18% годовых, объект должен приносить 130-150 млн руб. чистого операционного дохода в год - вдвое больше всей нынешней выручки. А при ключевой ставке 14% финансовый инвестор такую сделку не станет рассматривать в принципе, поскольку потенциальная доходность объекта по текущим показателям не дотягивает и до 3% годовых.
«850 млн руб. - это цена не гостиничного бизнеса, а шести тысяч квадратных метров и участка в лесопарковой зоне у городского бора, и сам продавец выставил объект как помещение свободного назначения, а не как отель. Заплатить столько может только покупатель с нефинансовой мотивацией: собственник под представительские задачи или девелопер, который рассматривает площадку под редевелопмент. При этом для девелопера сценарий упирается в градостроительный регламент и статус лесопарковой зоны, и без их проверки платить за участок цену готового отеля никто не станет»,— уверен господин Ахмедзянов.
Бывший руководитель Radisson Blu Chelyabinsk, директор апарт-отеля «Тихая бухта» (Геленджик) Дмитрий Климов предполагает, что заявленные продавцом 850 млн руб. — не окончательная цена, а скорее приглашение к торгу.
«Гостиница «Алмаз» один из знаковых объектов для гостиничной индустрии Челябинска. Отель с богатой историей и хорошей репутацией, с прекрасным рестораном и в отличной локации. Но у любого бизнеса есть свой жизненный цикл. Конкуренция в локации улицы Лесопарковой выросла — вошла в строй вторая очередь гостиницы Park city, рядом появился отель Ibis Styles международной сети. Плюс ситуация на рынке в последнее время не лучшая — загрузка гостиниц падает, и бизнес перестает работать в привычной рентабельности. Да и сам «Алмаз» наверняка нуждается в каком-то обновлении. Во всяком случае, потенциальному покупателю придется серьезно об этом думать»,— считает Дмитрий Климов.
Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман считает, что один из возможных вариантов для покупателя, если он решит поменять профиль объекта — разбивка комплекса на отдельные апартаменты.
«Мог бы получиться неплохой клубный дом в самом центре города, если это будет сделано с умом. Но такое решение потребует серьезных вложений. Если же продавать объект как гостиницу, то цена, на мой взгляд, завышена»,— подчеркнул господин Фридман.
В конце сентября в Челябинске был выставлен на продажу бутик-отель «Тишина», расположенный на территории городского бора. За комплекс, включающий в себя 12 номеров, сауну и бассейн, а также земельный участок в 9 соток, гараж и вспомогательные строения, продавец просил 150 млн руб.
В июне нынешнего года с торгов было продано ООО «Отельстрой» владевшее гостиницей Radisson blu в Челябинске (211 номеров), и входившее в число активов, национализированных у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. За 1,34 млрд рублей «Отельстрой» приобрело ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве», зарегистрированное в Санкт-Петербурге.