«Алмаз» требует огранки

«850 млн руб. - это цена не гостиничного бизнеса, а шести тысяч квадратных метров и участка в лесопарковой зоне у городского бора, и сам продавец выставил объект как помещение свободного назначения, а не как отель. Заплатить столько может только покупатель с нефинансовой мотивацией: собственник под представительские задачи или девелопер, который рассматривает площадку под редевелопмент. При этом для девелопера сценарий упирается в градостроительный регламент и статус лесопарковой зоны, и без их проверки платить за участок цену готового отеля никто не станет»,— уверен господин Ахмедзянов.