Отель Radisson Blu в Челябинске удалось продать на торгах за 1,3 млрд рублей

На торгах состоялась процедура по продаже национализированного ООО «Отельстрой», управляющего отелем Radisson Blu в Челябинске. Победителем стало ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Информация об этом размещена на сайте «ГИС. Торги».

Компания предложила за отель 1,34 млрд руб. при начальной цене в 994,2 млн руб. По данным сайта, на лот претендовал еще один участник — ООО «Инфомир», заявившее чуть меньшую сумму в 1,33 млрд руб. В результате за счет ценового предложения выиграло ООО «ЦИУПС».

По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором и владельцем компании является Тимофей Белов. Выручка ООО «ЦИУПС» в 2025 году составила 50 млн руб., чистая прибыль — 4,5 млн руб. Собственный капитал — отрицательный.

ООО «Отельстрой» в прошлом принадлежало бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. В мае 2024 года по решению Центрального районного суда Челябинска указанная компания, а также АО «Макфа», ООО «Родник» (владеет одноименным ТРК), ООО «Универсальный магазин „Школьник“» перешли в собственность государства.

По данным «СПАРКа», ООО «Отельстрой» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 246 млн руб. Чистые активы составляют -1,64 млрд руб.

ООО «Родник» и ООО «Универсальный магазин „Школьник“» государство также выставляло на продажу. Стоимость первой компании оценивали в 8,2 млрд руб., а второй — 794 млн руб. Торги в итоге не состоялись.

Ольга Воробьева