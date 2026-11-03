Третьяковка в Самаре собирает воспоминания о Заводе имени Масленникова

В центре внимания проекта — не только производственные процессы, но и социальная инфраструктура ЗиМа, а также частные истории его сотрудников. Исследователей интересуют самые разные детали: от строительства жилья для работников, распределения квартир и работы заводских столовых до организации досуга, отпусков, служебных романов, свадеб, детских садов и школ. Важными деталями станут и бытовые сюжеты — например, как люди добирались до работы, проводили выходные, отдыхали в заводских санаториях и на турбазах.