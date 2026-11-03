Третьяковка в Самаре собирает воспоминания о Заводе имени Масленникова
Выставочная площадка запускает масштабный проект о жизни «зимовцев»
Филиал Третьяковской галереи в Самаре анонсировал крупный исследовательский проект, посвященный истории Завода имени Масленникова (ЗиМ), в прошлом — одного из ключевых промышленных предприятий города. Выставочная площадка намерена выйти за рамки традиционных архивных справок и воссоздать многогранную картину повседневной жизни нескольких поколений местных жителей, чья судьба была тесно связана с заводом.
В центре внимания проекта — не только производственные процессы, но и социальная инфраструктура ЗиМа, а также частные истории его сотрудников. Исследователей интересуют самые разные детали: от строительства жилья для работников, распределения квартир и работы заводских столовых до организации досуга, отпусков, служебных романов, свадеб, детских садов и школ. Важными деталями станут и бытовые сюжеты — например, как люди добирались до работы, проводили выходные, отдыхали в заводских санаториях и на турбазах.
Для сбора материалов музей приглашает всех, кто связан с историей ЗиМа, поделиться своими воспоминаниями. Принять участие можно несколькими способами. Желающие могут поделиться фотографиями из семейных архивов. Это могут быть снимки с рабочих мест, отдыха, субботников или семейных праздников. Представители самарской Третьяковки бережно оцифруют материалы и вернут оригиналы владельцам.
Также участники проекта могут дать интервью. Если они сами работали на ЗиМе или знают истории от родителей, бабушек и дедушек, сотрудники галереи готовы встретиться и записать рассказ. Кроме того, можно прислать текстовую историю: даже короткое воспоминание станет ценным вкладом в проект.
Все собранные материалы лягут в основу будущих музейных проектов и помогут сохранить уникальную идентичность города. Проект реализуется победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» в номинации «Новая высота» благотворительного фонда Владимира Потанина.
Связаться с организаторами можно по электронной почте либо оставить свой номер телефона любому администратору филиала Третьяковской галереи. С заявителями обязательно свяжутся.