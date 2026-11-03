Жителям Татарстана начислили 14,1 млрд рублей НДФЛ

Основную часть начислений — 12,3 млрд руб. — составил налог на доходы по банковским вкладам. Имущественные налоги за год выросли на 23%, до 13,3 млрд руб. В том числе транспортный налог составил 6,1 млрд руб., налог на имущество — 5 млрд руб., земельный — 2,2 млрд руб. Рост налоговых начислений на имущество господин Сафиуллин объяснил увеличением кадастровой стоимости объектов после изменения их характеристик регистрирующими органами.