Жителям Татарстана начислили 14,1 млрд рублей НДФЛ
Основную часть начислений составил налог на доходы по банковским вкладам.
Жителям Татарстана начислили 14,1 млрд руб. налога на доходы физических лиц за прошлый год. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.
Основную часть начислений — 12,3 млрд руб. — составил налог на доходы по банковским вкладам. Имущественные налоги за год выросли на 23%, до 13,3 млрд руб. В том числе транспортный налог составил 6,1 млрд руб., налог на имущество — 5 млрд руб., земельный — 2,2 млрд руб. Рост налоговых начислений на имущество господин Сафиуллин объяснил увеличением кадастровой стоимости объектов после изменения их характеристик регистрирующими органами.
По оперативным данным УФНС, на сегодняшний день жители республики перечислили 5,3 млрд руб. имущественных налогов — 38,7% от начисленной суммы.