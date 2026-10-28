Нижегородская дума согласовала сокращения в мэрии

В октябре в структуре мэрии произошли и другие кадровые изменения. Вице-мэром по экономическому блоку утверждена Елена Антонова, которая была исполняющей обязанности с декабря 2025 года, когда задержали ее предшественника Сергея Егорова. Последнего в июне признали виновным в получении взятки.