Нижегородская дума согласовала сокращения в мэрии
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на пленарном заседании 28 октября одобрили предложенные мэром Юрием Шалабаевым изменения в структуре городской администрации. Вопрос приняли без докладов и обсуждений, только руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Прокопович напомнил коллегам о консолидированном голосовании по этому пункту.
Как писал «Ъ-Приволжье», планируемые изменения мэр пояснил необходимостью оптимизации расходов бюджета и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях.
Департаменты предпринимательства и туризма, разделенные в 2022 году, вновь объединяют под руководством Александра Симагина. При их разделении предпринимательство курировала Наталья Федичева, которая недавно ушла в отставку.
Также объединят департаменты цифровой трансформации и информтехнологий. Исполняющим обязанности руководителя станет и.о. директора департамента цифровой трансформации Андрей Столяров. Вторым департаментом с 2020 года руководила Ирина Макарова.
Кроме того, должность вице-мэра по вопросам ЖКХ и строительства объединяют с должностью главы Нижегородского района. Совмещенную должность займет вице-мэр Денис Скалкин. Глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев ранее был назначен главой Кстовского района города.
В октябре в структуре мэрии произошли и другие кадровые изменения. Вице-мэром по экономическому блоку утверждена Елена Антонова, которая была исполняющей обязанности с декабря 2025 года, когда задержали ее предшественника Сергея Егорова. Последнего в июне признали виновным в получении взятки.
Александра Нагина в Автозаводском районе на посту главы сменил его коллега из Ленинского района Сергей Лукоянов, господина Лукоянова — теперь уже бывший глава Дивеевского округа Сергей Кучин.
Замглавы города по благоустройству Антон Максимов покинул мэрию, на его место назначен Сергей Самсонов, который до этого был и.о. директора департамента жилья.
Место вышедшей на пенсию директора департамента по соцполитике Галины Гуренко заняла Татьяна Орлова, ранее бывшая заместителем директора департамента культуры.