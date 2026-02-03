Яна Гончарова возглавила департамент сельского хозяйства Нижнего Новгорода
Исполняющей обязанности директора департамента сельского хозяйства Нижнего Новгорода назначена Яна Гончарова. Судя по сайту мэрии, она возглавила ведомство со 2 февраля 2026 года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Депсельхоз — новое подразделение в структуре городской администрации. Оно появилось после слияния Нижнего Новгорода с Кстовским округом.
Ранее Яна Гончарова была первым заместителем директора департамента экономразвития.
Управление сельского хозяйства Кстовского округа, до его присоединения к Нижнему Новгороду, возглавляла Альбина Уткина. В новой структуре она стала заместителем директора депсельхоза.