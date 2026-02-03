Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Яна Гончарова возглавила департамент сельского хозяйства Нижнего Новгорода

Исполняющей обязанности директора департамента сельского хозяйства Нижнего Новгорода назначена Яна Гончарова. Судя по сайту мэрии, она возглавила ведомство со 2 февраля 2026 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депсельхоз — новое подразделение в структуре городской администрации. Оно появилось после слияния Нижнего Новгорода с Кстовским округом.

Ранее Яна Гончарова была первым заместителем директора департамента экономразвития.

Управление сельского хозяйства Кстовского округа, до его присоединения к Нижнему Новгороду, возглавляла Альбина Уткина. В новой структуре она стала заместителем директора депсельхоза.

Галина Шамберина