Яна Гончарова возглавила департамент сельского хозяйства Нижнего Новгорода

Исполняющей обязанности директора департамента сельского хозяйства Нижнего Новгорода назначена Яна Гончарова. Судя по сайту мэрии, она возглавила ведомство со 2 февраля 2026 года.

Депсельхоз — новое подразделение в структуре городской администрации. Оно появилось после слияния Нижнего Новгорода с Кстовским округом.

Ранее Яна Гончарова была первым заместителем директора департамента экономразвития.

Управление сельского хозяйства Кстовского округа, до его присоединения к Нижнему Новгороду, возглавляла Альбина Уткина. В новой структуре она стала заместителем директора депсельхоза.

Галина Шамберина