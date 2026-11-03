Губернатор поздравил нового мэра Ярославля с избранием

«Алексей Анатольевич, здесь вам предстоит задача по дальнейшему развитию города. Многое уже было сделано, но у жителей серьезные ожидания. Это непростые задачи, многие из них еще с советского периода. Хотел пожелать вам, чтобы все сложилось, вы — человек ответственный, целеустремленный»,— сказал губернатор.