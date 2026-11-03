Губернатор поздравил нового мэра Ярославля с избранием
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пришел на внеочередное заседание муниципалитета и поздравил Алексея Михайлова с избранием на пост мэра Ярославля. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».
Губернатор появился на заседании уже после выступления кандидатов на пост мэра и объявления результатов голосования, во время поздравлений господина Михайлова. Михаил Евраев к ним присоединился.
«Алексей Анатольевич, здесь вам предстоит задача по дальнейшему развитию города. Многое уже было сделано, но у жителей серьезные ожидания. Это непростые задачи, многие из них еще с советского периода. Хотел пожелать вам, чтобы все сложилось, вы — человек ответственный, целеустремленный»,— сказал губернатор.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что экс-глава Ярославского округа, уроженец Воронежа Алексей Михайлов был избран мэром Ярославля большинством голосов депутатов муниципалитета 3 ноября.