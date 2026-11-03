Воспитательнице в Серове назначили условный срок за жестокое обращение с детьми

Суд установил, что 11 июня воспитательница привязала брата колготками к детскому стульчику, чтобы его успокоить — он бегал по группе. Через несколько дней, 26 июня, воспитательница зашла в туалет и подняла сестру за руку над полом. Удерживая ребенка на весу, она потащила девочку в игровую комнату. Там она посадила ее на стул и ударила рукой в грудь, что причинило девочке боль.