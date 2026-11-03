Воспитательнице в Серове назначили условный срок за жестокое обращение с детьми
В Серове 61-летней бывшей воспитательнице детского сада суд назначил три года и месяц лишения свободы условно за лишение свободы передвижения и жестокое обращение с двухлетними близнецами, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ее судили по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ и ст. 156 УК РФ.
Суд установил, что 11 июня воспитательница привязала брата колготками к детскому стульчику, чтобы его успокоить — он бегал по группе. Через несколько дней, 26 июня, воспитательница зашла в туалет и подняла сестру за руку над полом. Удерживая ребенка на весу, она потащила девочку в игровую комнату. Там она посадила ее на стул и ударила рукой в грудь, что причинило девочке боль.
В пользу близнецов она также должна выплатить 145 тыс. руб. морального вреда. В связи с этим поступком воспитательницу ранее уволили.