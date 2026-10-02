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В Серове экс-воспитательницу будут судить за незаконное лишение ребенка свободы

В Серове перед судом предстанет 61-летняя бывшая воспитательница детского сада, обвиняемая в незаконном лишении ребенка свободы передвижения и жестоком обращении с несовершеннолетним, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, 11 июня воспитательница находилась на смене в детском саду с круглосуточным пребыванием детей. Женщина осуществляла присмотр за детьми, в том числе за посещающими детский сад малолетними близнецами: братом и сестрой. В связи с тем, что мальчик отличавшийся гиперактивностью, бегал по группе, воспитательница решила его успокоить. Она привязала ребенка колготками к детскому стульчику, лишив его возможности передвижения.

Кроме того, 26 июня воспитательница схватила сестру мальчика за руку и подняла ее над полом. Затем она отвела девочку в игровую комнату, посадила на стул и ударила рукой в область груди.

«В настоящее время женщина уволена по из дошкольного образовательного учреждения в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы»,— добавили в прокуратуре.

Женщине предъявлено обвинение в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева

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