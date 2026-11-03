В Белгородской области назначили нового председателя областного суда
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Кунцевича председателем Белгородского областного суда на шестилетний срок. Соответствующий документ был размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
В июле господин Кунцевич получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей о назначении на этот пост. До этого он с 2021 года работал заместителем председателя Первого Западного окружного военного суда.
Ранее председателем Белгородского областного суда был Олег Усков, который занял эту должность в марте 2020-го.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Владимир Путин назначил 12 судей в четырех областях макрорегиона.