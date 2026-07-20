Юрий Кунцевич получил рекомендацию на пост главы Белгородского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала на пост председателя Белгородского областного суда Юрия Кунцевича, который работает заместителем председателя Первого Западного окружного военного суда. Это следует из сообщения ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кунцевич

Фото: объединенная пресс-служба судов Вологодской области Юрий Кунцевич

Фото: объединенная пресс-служба судов Вологодской области

Господин Кунцевич занимает пост с 2021 года. До этого он служил в различных гарнизонных судах. Должность председателя Белгородского облсуда вакантна с марта этого года. Предыдущим главой был Олег Усков.

Недавно в отставку ушел председатель Липецкого областного суда Александр Карташов. Он отработал на посту с 2021 года.

Сергей Толмачев