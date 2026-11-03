Красноярские ученые научились извлекать микросферы для биомедицины из отходов ТЭЦ

Сотрудники Института химии и химической технологии СО РАН разработали новый метод извлечения стабилизированных по составу магнитных ферросфер из высококальциевой золы. Речь идет о железосодержащих магнитных микрочастицах, которые образуются при сжигании угля на ТЭЦ. Кроме того, этот метод позволил повысить магнитные свойства извлекаемых ферросфер более чем в 10 раз по сравнению с исходным материалом, что делает получаемые материалы особенно востребованными в медицине.