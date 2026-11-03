Красноярские ученые научились извлекать микросферы для биомедицины из отходов ТЭЦ
Отходы тепловых энергостанций (ТЭЦ) могут использоваться для лечения сложных заболеваний. Такие возможности появились в результате открытий, сделанных красноярскими исследователями в ходе работы с угольной золой и шлаками, сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.
Сотрудники Института химии и химической технологии СО РАН разработали новый метод извлечения стабилизированных по составу магнитных ферросфер из высококальциевой золы. Речь идет о железосодержащих магнитных микрочастицах, которые образуются при сжигании угля на ТЭЦ. Кроме того, этот метод позволил повысить магнитные свойства извлекаемых ферросфер более чем в 10 раз по сравнению с исходным материалом, что делает получаемые материалы особенно востребованными в медицине.
Извлекаемые из отходов компоненты используются для адресной доставки лекарств и биосенсоров. В частности, они являются необходимым материалом для магнитной гипертермии — инновационного способа лечения, при котором раковые клетки нагревают магнитным полем и уничтожают.
«Технология получилась более практичной и экологичной по сравнению с традиционными методами сепарации. Она не требует использования жидкостей. Это помогает избежать дополнительных стадий фильтрации и сушки, которые могут быть энергозатратными и требовать дополнительного оборудования»,— пояснила заведующая лабораторией института Елена Фоменко.
В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на использовании оставшихся после очистки угольной золы и шлака фракций. Предполагается, что они смогут применяться в качестве наполнителей для цемента и бетона или в качестве экологически устойчивых керамических и геополимерных материалов.