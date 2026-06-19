Страховка перелетов взлетает в спросе

Спрос на страховку от невылетов и задержек рейсов вырос год к году. Об этом “Ъ FM” рассказали участники рынка. Интерес подогревают регулярные ограничения в аэропортах. Только 18 июня в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском из-за массовой атаки беспилотников на Москву задержали и отменили, по разным данным, до 530 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Задержка рейса — это не только очередь у стойки и ночь на чемоданах. Пострадавшие пассажиры могут получить деньги. На фоне массовых сбоев компании ускоряют выплаты — одни сами отслеживают статус рейса и присылают клиенту ссылку на выплату. Но иногда нужно подтверждение задержки или отмены, например справка от авиакомпании или аэропорта. Но главное — заранее проверить, какие ситуации покрывает полис, говорит руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов:

«Многие действительно проявляют интерес, узнают, включена ли страховка в туристический продукт. Не всегда этот интерес переходит в стадию заключения договора страхования, тем не менее тенденция по увеличению спроса присутствует. Выплата происходит практически автоматически в случае, когда это вина авиакомпаний или природные катаклизмы. Здесь нужно быть достаточно аккуратным и смотреть условия страхования, которые могут предусматривать выплаты. Если форс-мажор включен в договор страхования, стоить это может не так уж и дешево, где-то до 10% от стоимости билетов или самого тура».

Как правило, речь идет о фиксированной сумме: до нескольких десятков тысяч рублей. Цена может зависеть от длительности задержки, типа рейса и конкретных условий полиса. Сама страховка обходится в пределах 1500 руб., отмечают собеседники “Ъ FM”. Если маршрут оформлен единым билетом со стыковками, обычно достаточно одного договора. Но если турист покупал перелеты отдельно, на каждый рейс придется покупать полис. Впрочем, несмотря на рост рисков, далеко не все пассажиры готовы переплачивать, отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«С учетом того, что сейчас срывается много авиарейсов, спрос на эту услугу должен вырасти. Как на самом деле происходит, сказать точно не могу, все-таки у нас народ любит экономить и не переплачивать. Тем более авиабилеты — это обычно значительная часть расходов, и если, например, люди собираются в отпуск, то обычно пытаются на них сэкономить. Соответственно, нагрузка в виде страховки увеличивает стоимость билета. Но, думаю, спрос на эту услугу должен вырасти, поскольку она стала гораздо актуальнее, чем в былые времена».

Некоторые компании уже автоматизировали такие выплаты — деньги приходят на карту, пока пассажир еще ждет вылета, говорит директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева:

«Ситуации бывают кумулятивные: сразу много рейсов отменяют, тысячи людей не могут вовремя вылететь. У каждой страховой компании свой подход, и здесь уже возвраты гарантированы теми, кто консолидирует поездку. Даже когда в марте на Ближнем Востоке наши туристы задержались и не смогли вылететь вовремя, страховые компании сделали автоматизированную выплату: деньги приходили человеку на карту».

По общим правилам перевозки пассажиров, если рейс был задержан или отменен, путешественник вправе рассчитывать не только на страховые выплаты, но и на полную компенсацию стоимости билета. Оформить вынужденный возврат или обмен можно дистанционно: через сайт, чат-бот или раздел управления бронированием.

Екатерина Вихарева