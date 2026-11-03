Сочи стал одним из самых популярных направлений для отдыха с детьми осенью
Сочи вошел в пятерку самых востребованных российских направлений для семейного отдыха осенью. На город пришлось 3% бронирований отелей и посуточного жилья с детьми, средняя стоимость ночи составила 8,48 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия» в исследовании, с которым ознакомился ТАСС.
Лидерами по числу семейных бронирований стали Санкт-Петербург и Москва — на каждый город пришлось по 8%. Ночь в петербургских средствах размещения в среднем обходилась в 7,41 тыс. руб., в московских — в 8,85 тыс. руб. Третье место занял Эсто-Садок с долей 3% и средней стоимостью проживания 9,63 тыс. руб. за ночь. В пятерку также вошла Казань, где на семейные поездки пришлось 3% бронирований, а ночь стоила в среднем 8,11 тыс. руб.
По данным сервиса, осенью бронирования с детьми составили 31% от общего числа заказов отелей и посуточного жилья в России и за рубежом. В среднем семьи выбирали размещение на три ночи, а число гостей в одном заказе составляло три человека. Средняя стоимость ночи для этой категории путешественников достигла 11,54 тыс. руб.
Среди направлений с наибольшим количеством семейных бронирований наиболее доступным по стоимости проживания оказался Санкт-Петербург. За ним следуют Казань, Сочи и Нижний Новгород, где средняя цена ночи составила 8,58 тыс. руб.
В исследовании использованы обезличенные данные «Яндекс Путешествий» о бронированиях отелей и посуточного жилья в России и за рубежом по состоянию на 7 октября 2026 года. Аналитики учитывали заезды с 26 октября по 4 ноября.