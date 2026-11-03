Сочи стал одним из самых популярных направлений для отдыха с детьми осенью

Лидерами по числу семейных бронирований стали Санкт-Петербург и Москва — на каждый город пришлось по 8%. Ночь в петербургских средствах размещения в среднем обходилась в 7,41 тыс. руб., в московских — в 8,85 тыс. руб. Третье место занял Эсто-Садок с долей 3% и средней стоимостью проживания 9,63 тыс. руб. за ночь. В пятерку также вошла Казань, где на семейные поездки пришлось 3% бронирований, а ночь стоила в среднем 8,11 тыс. руб.