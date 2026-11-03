Главу района Хакасии будут судить за превышение полномочий и растрату
Завершено расследование дела главы Аскизского района Республики Хакасия Абрека Челтыгмашева. Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России.
По информации ведомства, в марте 2022 года администрация района и стройфирма заключили контракт на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд руб. Согласно его условиям, размер авансирования составлял 10% от стоимости. Расследование установило, что с марта 2022-го по январь 2025 года чиновник, зная о существенном отставании подрядчика от графика строительства, обеспечил заключение допсоглашения, увеличивающего размер аванса до 90%. В деле указывается, что в обозначенные в контракте сроки школа так и не была возведена, бюджету республики причинен ущерб в размере более 990 млн руб.
Кроме того, в период с марта 2016-го по октябрь 2025 года глава района организовал подписание контрактов с двумя индивидуальными предпринимателями и организацией на аренду двух внедорожников Mitsubishi Pajero и Jeep Grand Cherokee для перевозки пассажиров и багажа. При этом администрация района располагала собственным автопарком. Фактически машинами пользовался сам глава района в личных целях. По контрактам предпринимателям было перечислено более 5,3 млн руб., которые впоследствии переданы в распоряжение главы района.
Чиновника задержали в октябре 2025 года и поместили в СИЗО, где он содержится до сих пор. В целях возмещения ущерба на его имущество наложен арест на общую сумму более 59 млн руб.
Единоросс Абрек Челтыгмашев в сентябре 2024 года в пятый раз выиграл выборы главы района, набрав 72,48% голосов.