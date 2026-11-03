Главу района Хакасии будут судить за превышение полномочий и растрату

По информации ведомства, в марте 2022 года администрация района и стройфирма заключили контракт на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд руб. Согласно его условиям, размер авансирования составлял 10% от стоимости. Расследование установило, что с марта 2022-го по январь 2025 года чиновник, зная о существенном отставании подрядчика от графика строительства, обеспечил заключение допсоглашения, увеличивающего размер аванса до 90%. В деле указывается, что в обозначенные в контракте сроки школа так и не была возведена, бюджету республики причинен ущерб в размере более 990 млн руб.