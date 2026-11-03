Пресс-секретарь президента РФ подтвердил новый функционал экс-губернатора Прикамья
Бывший губернатор Прикамья, вице-премьер— полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на своем новом посту будет заниматься вопросами патриотического воспитания. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Будет ли господин Трутнев курировать такие структуры, как ДОСААФ и центр «Воин», пока неизвестно, добавил господин Песков. Конкретный участок работ будет сформирован позднее. По этому поводу, по словам господина Пескова, Юрий Трутнев должен будет договориться с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.
С 2000 по 2004 год Юрий Трутнев занимал пост губернатора Пермской области. С 2004 по 2012 год являлся министром природных ресурсов РФ, с 2012 по 2013 год — помощником президента РФ. 31 августа 2013 года назначен вице-премьером РФ – полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 22 октября 2026 года Юрий Трутнев назначен помощником президента РФ. СМИ сообщили, что в этой должности он будет курировать вопросы патриотического воспитания.