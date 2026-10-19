РБК: Юрий Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания в АП
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев будет курировать в администрации президента (АП) вопросы патриотического воспитания. Об этом сообщил источник РБК.
Ранее «Ведомости» писали, что Юрий Трутнев может перейти на новую должность в Кремле. Среди рассматриваемых вариантов — помощник президента или замглавы АП.
На пост вице-премьера, полпреда в ДФО премьер-министр Михаил Мишустин предложил губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Юрий Трутнев был полпредом с августа 2013 года. Его несколько раз переназначали.