Самая крупная атака БПЛА на Ярославскую область: главное

6 августа в Ярославской области отразили самую крупную атаку беспилотников: над территорией региона сбили 93 дрона. Упавшие обломки попали в резервуары НПЗ, что привело к возгоранию. Ранены четыре человека, повреждены частные дома, личные автомобили и окна многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Самая крупная атака беспилотников на Ярославскую область произошла 6 августа. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали все 93 беспилотника. По данным Минобороны, всего в период с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа над территорией России уничтожили 605 украинских беспилотников.

В ходе атаки на Ярославскую область осколочные ранения получили четыре человека.

«Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей не потребовалась. Жертв нет»,— написал Михаил Евраев.

Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор. Он уточнил, что спецслужбы ликвидируют возгорание.

По словам Михаила Евраева, падение обломков дронов также привело к возгоранию трех частных домов, выбитым стеклам нескольких многоквартирных домов и повреждениям личных автомобилей граждан.

«Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим»,— сообщил губернатор.

Режим беспилотной опасности объявили в регионе в 2:35 6 августа, за час до этого Росавиация закрыла ярославский аэропорт для самолетов для обеспечения безопасности полетов. В 2:47 сотрудники полиции перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за этого маршруты городского общественного транспорта были изменены, а межмуниципальные автобусы, маршруты которых пролегают через перекрытый участок, вовсе не вышли в рейсы и остались на автовокзале.

По словам Михаила Евраева, перекрытие нужно было для ликвидации обломков БПЛА. Дорожные ограничения сняли в 8:49. В 11 часов 6 августа был открыт ярославский аэропорт и снят режим беспилотной опасности. В соцсетях жители Ярославля сообщили о возникших очередях на автозаправочные станции.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, сотрудников министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств за работу по отражению атаки врага»,— написал Михаил Евраев.

Он сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов. К ним запрещено приближаться, при обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.

Это первая атака БПЛА на регион в августе 2026 года. В июле Ярославская область неоднократно подвергалась атакам. В ночь с 5 на 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ. В результате атаки 16 июля погиб мужчина, еще четверо пострадали. 27 июля над регионом сбили 40 БПЛА, был ранен мужчина.

UPD: вечером 6 августа губернатор Михаил Евраев сообщил, что в кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание топливных резервуаров, загоревшихся в результате падения обломков беспилотников. На месте пожара работали 102 сотрудника МЧС и 47 единиц техники.

Алла Чижова