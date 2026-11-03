Челябинца будут судить за гибель пешехода в аварии
Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в августе этого года водитель грузовика IVECO двигался по левой полосе дороги на улице Новороссийской. Он сбил 55-летнюю горожанку, которая пересекала проезжую часть через нерегулируемый переход. В результате ДТП местная жительница погибла на месте.
Фигурант полностью признал вину. Родственникам пешехода возмещен моральный вред в размере 30 тыс. руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Челябинска.