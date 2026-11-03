Челябинца будут судить за гибель пешехода в аварии

По версии следствия, в августе этого года водитель грузовика IVECO двигался по левой полосе дороги на улице Новороссийской. Он сбил 55-летнюю горожанку, которая пересекала проезжую часть через нерегулируемый переход. В результате ДТП местная жительница погибла на месте.