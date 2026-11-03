В Ярославле изменили маршруты автобусов на фоне атаки БПЛА
В Ярославле утром 3 ноября временно изменили движение общественного транспорта из-за перекрытия Московского проспекта. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В регионе идет отражение атаки БПЛА. Выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой перекрыли в 3:38. Автобусы, следующие по проспекту, направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Межмуниципальные автобусы, маршруты которых проходят по перекрытому участку трассы М-8, временно не выполняют рейсы и остаются на территории автовокзала. По словам губернатора, изменения в движение транспорта вносятся оперативно с учетом действующих ограничений.
Ранее, в 3:18, в регионе объявили беспилотную опасность, а в 4:47 — ракетную. Ракетная опасность уже снята, беспилотная сохраняется. По сообщению Михаила Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки. Как сообщил канал «РСЧС Ярославская область», непосредственная угроза снята в 6:10.