В Ярославле изменили маршруты автобусов на фоне атаки БПЛА

В регионе идет отражение атаки БПЛА. Выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой перекрыли в 3:38. Автобусы, следующие по проспекту, направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.