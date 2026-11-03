Цифровые платформы займут до 50% в расходах интуристов на размещение к 2036 году

Доля российских цифровых платформ в расходах иностранцев на размещение в стране в 2036 году может составить 50%, увеличившись к 2025 году на 17 процентных пунктов. Такие показатели заложены в модели платформизации туризма, которую представили на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по развитию экосистем цифровой экономики под руководством заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.