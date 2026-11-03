Цифровые платформы займут до 50% в расходах интуристов на размещение к 2036 году
Доля российских цифровых платформ в расходах иностранцев на размещение в стране в 2036 году может составить 50%, увеличившись к 2025 году на 17 процентных пунктов. Такие показатели заложены в модели платформизации туризма, которую представили на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по развитию экосистем цифровой экономики под руководством заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Но основой роста бизнеса цифровых платформ, как ожидается, станет внутренний рынок. Предполагается, что в 2023 году с их помощью будет совершаться 80% поездок. Текущая доля платформ на внутреннем рынке не приводится. Аналитики ВЦИОМа в 2025 году указывали, что для организации путешествий онлайн-сервисы задействуют 63% потребителей.