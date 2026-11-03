В Кузбассе сотрудницу лесничества будут судить за взятки от лесозаготовителей

Прокуратура отдала под суд начальника отдела по Беловскому лесничеству Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.