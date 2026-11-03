В Кузбассе сотрудницу лесничества будут судить за взятки от лесозаготовителей
Прокуратура отдала под суд начальника отдела по Беловскому лесничеству Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Согласно версии следствия, в 2025 году начальник отдела лесничества через посредника и лично получила от директора коммерческой организации, занимающейся лесозаготовкой, взятку в сумме 3 млн руб. Деньги предназначались за помощь в заключении договора аренды земельного участка без торгов, непривлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства и общее покровительство.
В прокуратуре сообщили, что фирму, в интересах которой передавалась взятка, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и оштрафовали на 10 млн руб.