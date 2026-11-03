Число ликвидаций туристического бизнеса выросло на 33,6% за год
В январе—сентябре 2026 года в России было ликвидировано 4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на туризме, подсчитали в «Контур.Фокус». За год значение выросло на 33,6%. Большинство ликвидаций обеспечили турагентства. Количество регистраций новых структур, напротив, сократилось в годовом выражении на 16%, до 4,1 тыс. Это минимальное значение как минимум за три последних года.
В общей сложности, согласно «Контур.Фокус», в России на 1 октября 2026 года было зарегистрировано 47,5 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на туризме. Год к году показатель увеличился на 0,9%. Годом ранее этот прирост оценивался в 4,6%. В январе—сентябре 2026 года позитивная динамика обеспечена исключительно ИП. Их количество за год выросло на 9,5%. Юридических лиц в то же время стало меньше на 5,8% — 24,7 тыс. на 1 октября 2026 года.
В некоторых регионах прослеживается совокупное сокращение числа зарегистрированных юрлиц и ИП. Например, в Свердловской области на 1 октября работали 1,7 тыс. структур, что на 6,1% меньше, чем в январе, в Самарской области — 970 (–3,9%), в Челябинской области — 1,1 тыс. (–1,1%), следует из материалов «Контур.Фокус».