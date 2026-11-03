Число ликвидаций туристического бизнеса выросло на 33,6% за год

В общей сложности, согласно «Контур.Фокус», в России на 1 октября 2026 года было зарегистрировано 47,5 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на туризме. Год к году показатель увеличился на 0,9%. Годом ранее этот прирост оценивался в 4,6%. В январе—сентябре 2026 года позитивная динамика обеспечена исключительно ИП. Их количество за год выросло на 9,5%. Юридических лиц в то же время стало меньше на 5,8% — 24,7 тыс. на 1 октября 2026 года.