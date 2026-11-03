Президент РФ произвел назначения в судейском корпусе Прикамья
Президент РФ Владимир Путин назначил в Пермском крае председателей двух районных судов, одного заместителя председателя и четырех судей. Указ об этом подписан главой государства 2 ноября 2026 года.
Согласно документу, председателем Кизеловского суда назначена Мария Соболева, председателем Суксунского суда — Наталья Шестакова. Заместителем председателя Мотовилихинского суда Перми назначена Инна Архипова. Срок их полномочий составит шесть лет.
Этим же указом судьями Мотовилихинского суда Перми назначены Дарья Янова и Юлия Орлова, судьей Октябрьского суда — Резеда Имайкина, судьей Пермского районного суда — Вероника Грищукова.