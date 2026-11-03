В Туве ожидают снижения темпа промышленного роста в 2027 году

По предварительным данным, индекс промпроизводства по итогам 2026 года составит 113%. Этот результат будет достигнут благодаря росту в добыче полезных ископаемых на 18%. Прежде всего, за счет восстановления деятельности ООО «УК “Межегейуголь”», которое в первом полугодии нарастило добычу угля в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.