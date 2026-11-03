В Туве ожидают снижения темпа промышленного роста в 2027 году
Темп роста промышленности в Республики Тыва в 2027 году заметно снизится. Это следует из прогноза социально-экономического развития региона в 2027—2029 годах.
Прогноз утвержден постановлением республиканского правительства от 30 октября. «В 2027 году индекс промышленного производства ожидается по консервативному варианту — 100%, по базовому варианту — 101%. В 2027—2029 годах по базовому варианту прогноза среднегодовой индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,9%»,— говорится, в частности, в документе.
По предварительным данным, индекс промпроизводства по итогам 2026 года составит 113%. Этот результат будет достигнут благодаря росту в добыче полезных ископаемых на 18%. Прежде всего, за счет восстановления деятельности ООО «УК “Межегейуголь”», которое в первом полугодии нарастило добычу угля в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В структуре промышленности Тувы на добывающую отрасль 70,2%, на энергетику и водоснабжение — 18%, на обработку — 11,8%.