«Ночь искусств» в Екатеринбурге проведут более 50 площадок

Музей истории Екатеринбурга подготовил программу сразу на нескольких площадках: в креативном кластере «Л52» состоится спектакль «Закоулочки» в постановке молодежного народного театра «Игра», а в «Доме Качки» пройдет кураторская экскурсия Екатерины Калужниковой по выставке «Свет и тень. Уроки для начинающих». Кроме того, Музей радио имени А.С. Попова проведет авторскую экскурсионную лекцию «История звукозаписи. Роль магнитофонных записей в истории свердловского рок-клуба».