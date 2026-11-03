«Ночь искусств» в Екатеринбурге проведут более 50 площадок
Свои программы на ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» в Екатеринбурге представят более 50 площадок, сообщили в городской администрации. Мероприятие будет проходить под девизом «В единстве культур — сила народа» 3-4 ноября.
Так, в библиотеке №19 имени Чехова проведут интерактивную программу «Матрешка: путешествие деревянной куклы» и показ художественной выставки Мирзы Мамедова «Очаг». В библиотеке на улице Антона Валека, 12 откроется фотогалерея «Разные народы — одна команда», организованная «Почтой России».
Музей истории Екатеринбурга подготовил программу сразу на нескольких площадках: в креативном кластере «Л52» состоится спектакль «Закоулочки» в постановке молодежного народного театра «Игра», а в «Доме Качки» пройдет кураторская экскурсия Екатерины Калужниковой по выставке «Свет и тень. Уроки для начинающих». Кроме того, Музей радио имени А.С. Попова проведет авторскую экскурсионную лекцию «История звукозаписи. Роль магнитофонных записей в истории свердловского рок-клуба».
Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года по инициативе Минкульта РФ. В Свердловской области в 2025 году акцию провели на 441 площадке в 203 населенных пунктах. Почти 2 тыс. очных мероприятий посетили более 78 тыс. человек. Ожидается, что в Свердловской области в акции этого года примут участие 400-450 площадок.