«Ночь искусств» пройдет в Свердловской области более чем на 400 площадках

Заявки на участие уже отправили более 200 площадок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Алапаевска, Серова и других городов, а также небольших населенных пунктов. В этом году музеи, театры и библиотеки представят программы, посвященные культурному многообразию народов России, сохранению традиций и развитию искусства. Посетить их можно бесплатно, однако на отдельных платных событиях можно будет воспользоваться «Пушкинской картой».