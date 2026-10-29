«Ночь искусств» пройдет в Свердловской области более чем на 400 площадках
Во вторник, 3 ноября, состоится всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. Ожидается, что в Свердловской области в акции примут участие 400-450 площадок, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Заявки на участие уже отправили более 200 площадок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Алапаевска, Серова и других городов, а также небольших населенных пунктов. В этом году музеи, театры и библиотеки представят программы, посвященные культурному многообразию народов России, сохранению традиций и развитию искусства. Посетить их можно бесплатно, однако на отдельных платных событиях можно будет воспользоваться «Пушкинской картой».
Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года по инициативе минкульта РФ. В Свердловской области в 2025 году акцию провели на 441 площадке в 203 населенных пунктах 73 муниципальных образований. В регионе прошло почти 2 тыс. очных мероприятий, которые посетили более 78 тыс. человек, и 103 онлайн-события с аудиторией свыше 158 тыс. человек. Всего участниками акции стали 237,4 тыс. жителей и гостей региона.