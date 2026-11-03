До первой пурги

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Выпуск газеты №204
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Молодой человек в центре города Омска отмечает Хэллоуин
Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
Традиционный чум на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке
Влад Некрасов / Коммерсантъ
Самолет у нового терминала международного аэропорта им. Титова в Барнауле
Андрей Каспришин / Коммерсантъ
Экспонаты выставки современного искусства «Анатомия спорта» в арт-резиденции «Каменка» в Красноярске: деки лонгбордов из коллекции Сергея Бастрыкина, графика «Аллюр» Татьяны Соболь и скульптура «Велосипедистка» Анны Сосны (слева направо)
Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин перед началом заседания осенней сессии Совета федерации
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Концерт Вадима Репина и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса к 95-летию со дня рождения Софии Губайдулиной в московском концертном зале «Зарядье»
Анна Флегонтова
Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков (в центре, слева) во время матча с московским «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на стадионе «ВТБ Арена» в Москве
Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Прохожие на улице Норильска во время штормового ветра и метели
Обряд кормления огня в чуме на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке
Плавильный цех Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК "Норильский никель"» в Норильске
Северное сияние над озером Лама на плато Путорана в Красноярском крае
Александр Паниотов / Коммерсантъ
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг (слева) и сенатор Шолбан Кужугет перед началом парламентских слушаний по бюджету в Совете федерации в Москве
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Олимпийский чемпион Евгений Подгорный во время акции «Зарядка с чемпионом» в Доме ученых СО РАН в Новосибирске
Роман Мельгунов / Коммерсантъ
Вид на собор во имя Александра Невского и остановочную платформу пригородных поездов «Центр» в Новосибирске
Посетители выставочного проекта «Антология Поздеева» к 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске
Вид на памятник Владимиру Ленину, Введенскую церковь и краны морского порта в Дудинке
Сотрудники в коридоре федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная больница №1» ГУФСИН России по Красноярскому краю в Красноярске
Деревенский двор в поселке Усть-Мана Красноярского края
Инвестор Игорь Ким во время открытой лекции для студентов и сотрудников в Новосибирском государственном университете