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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
СибирьФото

До первой пурги

Межсезонье в объективе
Важнейшие политические и общественные события региона, спортивные состязания и другие сюжеты октября из жизни сибирских регионов — в фотогалерее «Ъ-Сибирь»
Молодой человек в центре города Омска отмечает Хэллоуин
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Молодой человек в центре города Омска отмечает Хэллоуин

Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

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Традиционный чум на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке
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Традиционный чум на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Самолет у нового терминала международного аэропорта им. Титова в Барнауле
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Самолет у нового терминала международного аэропорта им. Титова в Барнауле

Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Экспонаты выставки современного искусства «Анатомия спорта» в арт-резиденции «Каменка» в Красноярске: деки лонгбордов из коллекции Сергея Бастрыкина, графика «Аллюр» Татьяны Соболь и скульптура «Велосипедистка» Анны Сосны (слева направо)
4/324/32

Экспонаты выставки современного искусства «Анатомия спорта» в арт-резиденции «Каменка» в Красноярске: деки лонгбордов из коллекции Сергея Бастрыкина, графика «Аллюр» Татьяны Соболь и скульптура «Велосипедистка» Анны Сосны (слева направо)

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин перед началом заседания осенней сессии Совета федерации
5/325/32

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин перед началом заседания осенней сессии Совета федерации

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Концерт Вадима Репина и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса к 95-летию со дня рождения Софии Губайдулиной в московском концертном зале «Зарядье»
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Концерт Вадима Репина и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса к 95-летию со дня рождения Софии Губайдулиной в московском концертном зале «Зарядье»

Анна Флегонтова

Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков (в центре, слева) во время матча с московским «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на стадионе «ВТБ Арена» в Москве
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Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков (в центре, слева) во время матча с московским «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на стадионе «ВТБ Арена» в Москве

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

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Прохожие на улице Норильска во время штормового ветра и метели
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Прохожие на улице Норильска во время штормового ветра и метели

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Обряд кормления огня в чуме на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке
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Обряд кормления огня в чуме на территории Таймырского Дома народного творчества в Дудинке

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Плавильный цех Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК "Норильский никель"» в Норильске
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Плавильный цех Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК "Норильский никель"» в Норильске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Северное сияние над озером Лама на плато Путорана в Красноярском крае
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Северное сияние над озером Лама на плато Путорана в Красноярском крае

Александр Паниотов / Коммерсантъ

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Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг (слева) и сенатор Шолбан Кужугет перед началом парламентских слушаний по бюджету в Совете федерации в Москве
12/3212/32

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг (слева) и сенатор Шолбан Кужугет перед началом парламентских слушаний по бюджету в Совете федерации в Москве

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Олимпийский чемпион Евгений Подгорный во время акции «Зарядка с чемпионом» в Доме ученых СО РАН в Новосибирске
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Олимпийский чемпион Евгений Подгорный во время акции «Зарядка с чемпионом» в Доме ученых СО РАН в Новосибирске

Роман Мельгунов / Коммерсантъ

Вид на собор во имя Александра Невского и остановочную платформу пригородных поездов «Центр» в Новосибирске
14/3214/32

Вид на собор во имя Александра Невского и остановочную платформу пригородных поездов «Центр» в Новосибирске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Посетители выставочного проекта «Антология Поздеева» к 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске
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Посетители выставочного проекта «Антология Поздеева» к 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вид на памятник Владимиру Ленину, Введенскую церковь и краны морского порта в Дудинке
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Вид на памятник Владимиру Ленину, Введенскую церковь и краны морского порта в Дудинке

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Сотрудники в коридоре федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная больница №1» ГУФСИН России по Красноярскому краю в Красноярске
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Сотрудники в коридоре федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная больница №1» ГУФСИН России по Красноярскому краю в Красноярске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Деревенский двор в поселке Усть-Мана Красноярского края
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Деревенский двор в поселке Усть-Мана Красноярского края

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инвестор Игорь Ким во время открытой лекции для студентов и сотрудников в Новосибирском государственном университете
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Инвестор Игорь Ким во время открытой лекции для студентов и сотрудников в Новосибирском государственном университете

Роман Мельгунов / Коммерсантъ

Посетители выставочного проекта «Антология Поздеева» к 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске
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Посетители выставочного проекта «Антология Поздеева» к 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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