Пассажиропоток на СвЖД в октябре вырос на 2,9%

В пригородном сообщении в октябре было отправлено 2,2 млн пассажиров (+2,4%), а в дальнем следовании — 700 тыс. (+4,6%). За 10 месяцев по СвЖД отправились 28,7 млн человек, что на 0,1% больше, чем за январь-октябрь 2025 года. По итогам этого периода пассажирооборот Свердловской магистрали составил 7,5 млрд пасс-км (-0,9%). В пригородном сообщении за 10 месяцев перевезли 21,6 млн пассажиров (+0,3%), в дальнем — 7,1 млн (-0,8%).