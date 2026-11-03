Пассажиропоток на СвЖД в октябре вырос на 2,9%
Свердловская железная дорога (СвЖД) зафиксировала рост пассажиропотока в октябре 2026 года: с вокзалов и станций магистрали отправились 2,9 млн человек, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот за месяц составил 721,6 млн пассажиро-км (+2,8%), сообщили в пресс-службе СвЖД.
В пригородном сообщении в октябре было отправлено 2,2 млн пассажиров (+2,4%), а в дальнем следовании — 700 тыс. (+4,6%). За 10 месяцев по СвЖД отправились 28,7 млн человек, что на 0,1% больше, чем за январь-октябрь 2025 года. По итогам этого периода пассажирооборот Свердловской магистрали составил 7,5 млрд пасс-км (-0,9%). В пригородном сообщении за 10 месяцев перевезли 21,6 млн пассажиров (+0,3%), в дальнем — 7,1 млн (-0,8%).
По сети ОАО «РЖД» в октябре отправили 115,9 млн пассажиров (+7,5%). Из них 105,6 млн (+7,8%) составили пассажиры пригородных поездов, а 10,3 млн (+4,2%) — дальнего следования.