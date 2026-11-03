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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области назначили председателей двух районных судов

Президент России Владимир Путин назначил председателей Переславского районного суда Ярославской области и Ленинского районного суда Ярославля. Как сообщил Ярославский областной суд, соответствующий указ подписан 2 ноября 2026 года.

Пресс-служба ярославского областного суда

Переславский районный суд возглавила Вера Калиновская. Она назначена на шестилетний срок полномочий. Председателем Ленинского районного суда повторно назначен Леонид Соболев — на период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи.
Ранее Переславский районный суд возглавляла Ольга Охапкина, назначенная на очередной шестилетний срок в феврале 2020 года. С 20 февраля 2026 года обязанности председателя исполняла Вера Калиновская, занимавшая должность заместителя председателя суда.
Леонид Соболев был назначен председателем Ленинского районного суда в апреле 2020 года на шесть лет. До нынешнего назначения временно исполняющим обязанности руководителя на сайте суда был указан Сергей Лапшин.
Антон Голицын