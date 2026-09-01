Министр армии США подал в отставку после конфликта с главой Пентагона
Министр армии США Дрисколл подал в отставку
Министр армии Дэн Дрисколл подал заявление об увольнении. Пресс-служба Белого дома высоко оценила его работу и заявила о возрождении армии США под его руководством. По данным The Wall Street Journal (WSJ), отставка чиновника была ожидаемой, поскольку ей предшествовал конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Министр армии США Дэн Дрисколл
Фото: Tom Brenner / Reuters
Официально причины отставки министра не называются. Сам он не комментировал информацию об увольнении. На месте господина Дрисколла Пит Хегсет желает видеть одного из своих старших советников, пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, сообщает The Hill.
Как ранее писала The Hill, господин Дрисколл рассматривался возможным кандидатом на пост главы Пентагона в случае отставки Пита Хегсета. Американские чиновники рассказывали изданию, что министр войны видел в нем конкурента, и описывали происходящее в американских вооруженных силах как борьбу за влияние. Источники издания заявляли о «растущей паранойе» господина Хегсета в отношении своего подчиненного, хотя, по данным газеты, его работу хвалили в Конгрессе как демократы, так и республиканцы.
Господина Дрисколла утвердили на должность министра сенаторы в феврале 2025 года. С его уходом сухопутные войска США останутся без высших гражданских и военных руководителей, утвержденных Сенатом, отмечает WSJ.
Министр армии — это гражданская должность в Министерстве обороны США. Занимающий ее чиновник не входит в кабинет министров и подчиняется непосредственно министру обороны.
Уход Дэниела Дрисколла с поста министра армии США может привести к тому, что сухопутные войска страны надолго останутся без утвержденного Сенатом руководителя, что считается критичным на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Пит Хегсет, глава Пентагона, с самого начала видел в Дэниеле Дрисколле угрозу из-за его армейского опыта и близости к вице-президенту Джей Ди Вэнсу, что сделало Дрисколла опасным конкурентом.
Напряженные отношения между Хегсетом и Дрисколлом развивались на протяжении нескольких месяцев, что подтверждается информацией о том, что в апреле 2026 года Хегсет уволил начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, который считался правой рукой Дрисколла. Это увольнение произошло без объяснения причин, и наблюдатели отметили, что оно совпало с отпуском Дрисколла. После этого президент США Дональд Трамп не выдвинул новую кандидатуру на эту должность, и эксперты опасаются, что и место Дрисколла также останется вакантным надолго.
В декабре 2025 года Пит Хегсет отстранил Дэниела Дрисколла от переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, посчитав, что министр армии вышел за рамки своих полномочий. Источники тогда называли главу Пентагона «параноиком». Параллельно, в апреле 2026 года, конгрессвумен Яссамин Ансари призвала к импичменту Пита Хегсета, обвиняя его в неоднократном нарушении присяги и создании угрозы для американских военнослужащих в Иране.