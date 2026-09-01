Министр армии США подал в отставку после конфликта с главой Пентагона

Министр армии Дэн Дрисколл подал заявление об увольнении. Пресс-служба Белого дома высоко оценила его работу и заявила о возрождении армии США под его руководством. По данным The Wall Street Journal (WSJ), отставка чиновника была ожидаемой, поскольку ей предшествовал конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр армии США Дэн Дрисколл

Фото: Tom Brenner / Reuters Министр армии США Дэн Дрисколл

Фото: Tom Brenner / Reuters

Официально причины отставки министра не называются. Сам он не комментировал информацию об увольнении. На месте господина Дрисколла Пит Хегсет желает видеть одного из своих старших советников, пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, сообщает The Hill.

Как ранее писала The Hill, господин Дрисколл рассматривался возможным кандидатом на пост главы Пентагона в случае отставки Пита Хегсета. Американские чиновники рассказывали изданию, что министр войны видел в нем конкурента, и описывали происходящее в американских вооруженных силах как борьбу за влияние. Источники издания заявляли о «растущей паранойе» господина Хегсета в отношении своего подчиненного, хотя, по данным газеты, его работу хвалили в Конгрессе как демократы, так и республиканцы.

Господина Дрисколла утвердили на должность министра сенаторы в феврале 2025 года. С его уходом сухопутные войска США останутся без высших гражданских и военных руководителей, утвержденных Сенатом, отмечает WSJ.

Министр армии — это гражданская должность в Министерстве обороны США. Занимающий ее чиновник не входит в кабинет министров и подчиняется непосредственно министру обороны.