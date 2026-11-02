Частные дата-центры обяжут выделить 10% мощностей под госнужды

Президент РФ Владимир Путин 2 ноября подписал указ, обязывающий владельцев центров обработки данных зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей, чтобы в случае необходимости поддержать информационные ресурсы страны. Мера не касается государственных и муниципальных ЦОДов, следует из документа. Вступить в силу новые меры должны не позже 12 ноября. Эта мера введена «в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств» и «в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане РФ и российские юрлица».