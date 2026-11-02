Частные дата-центры обяжут выделить 10% мощностей под госнужды
Президент РФ Владимир Путин 2 ноября подписал указ, обязывающий владельцев центров обработки данных зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей, чтобы в случае необходимости поддержать информационные ресурсы страны. Мера не касается государственных и муниципальных ЦОДов, следует из документа. Вступить в силу новые меры должны не позже 12 ноября. Эта мера введена «в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств» и «в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане РФ и российские юрлица».
При этом зарезервированные 10% мощностей ЦОДы могут продолжать использовать и, например, сдавать в аренду, но по решению специальной правительственной подкомиссии в течение суток эта доля должна быть передана «владельцам информационных ресурсов». При этом предельная цена таких мощностей устанавливается самой подкомиссией.
Среди прочего указом подразумевается временное использование вычислительных мощностей за границей, однако только по согласованию с ФСБ РФ. Минцифры поручено провести учет свободных площадей и утвердить обязательные требования для владельцев ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности функционирования. “Ъ” направил запрос в Минцифры.
Появление указа стало неожиданностью для рынка, говорят опрошенные “Ъ” операторы центров. Сегодня коммерческие ЦОДы и в Москве, и в регионах заполнены почти на 100% из-за острого дефицита, говорит источник “Ъ” на рынке телекоммуникаций.