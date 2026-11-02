Правительство ввело запрет на экспорт ароматических углеводородов из России
Правительство после нескольких месяцев обсуждения ввело запрет на экспорт нескольких видов ароматических углеводородов, которые используются в нефтехимии и при производстве бензина. Эти компоненты используются в нефтехимии, для выпуска лакокрасочных, напольных покрытий, изоляционных материалов, могут применяться при производстве топлива для повышения октанового числа. Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем российских предприятий, отметили в правительстве.
В этом году на российском рынке сложился серьезный дефицит ароматических углеводородов в условиях снижения производства этого сырья из-за ремонтов НПЗ и химических заводов, а также в связи с их более активным использованием в производстве топлива. В качестве одной из мер борьбы с дефицитом в правительстве с лета обсуждалось эмбарго на экспорт, но с частью участников рынка возникли разногласия. Против запрета на экспорт каменноугольного бензола (побочный продукт при производстве кокса) выступила «Русская сталь».
Как отмечали в объединении, металлургическими предприятиями предусмотрено хранение бензола сроком в среднем не более недели по причине повышенной взрывоопасности, в связи с этим недопустимо увеличение временного разрыва поставок бензола потребителям, а также затоваривание в условиях высоких террористических рисков.