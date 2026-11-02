Правительство ввело запрет на экспорт ароматических углеводородов из России

В этом году на российском рынке сложился серьезный дефицит ароматических углеводородов в условиях снижения производства этого сырья из-за ремонтов НПЗ и химических заводов, а также в связи с их более активным использованием в производстве топлива. В качестве одной из мер борьбы с дефицитом в правительстве с лета обсуждалось эмбарго на экспорт, но с частью участников рынка возникли разногласия. Против запрета на экспорт каменноугольного бензола (побочный продукт при производстве кокса) выступила «Русская сталь».