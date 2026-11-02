Пианист Илья Папоян выступил на открытии фестиваля «Серебряная лира» в Петербурге

В этом году в афише «Лиры» заявлены три зарубежных исполнителя — из Турции, Сербии и Беларуси: флейтист Бюлент Эвджиль выступит с новым петербургским ансамблем Infinitum, скрипач Роберт Лакатош (выходец из знаменитой музыкантской семьи Лакатош) — в ансамбле с Петром Лаулом, виолончелист Микаэл Самсонов сыграет программу с пианисткой Ингой Дзекцер, а сербский ансамбль Corda Piano Trio исполнит в МЗФ фортепианные трио Мендельсона, Чайковского и современного сербского композитора Александра Седлара. Завершит фестиваль в Большом зале филармонии сольный концерт известной петербургской певицы Олеси Петровой — знаменитости вполне мирового калибра.