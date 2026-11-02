Пианист Илья Папоян выступил на открытии фестиваля «Серебряная лира» в Петербурге
В Санкт-Петербурге проходит фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». На его открытии в Большом зале филармонии выступил известный молодой пианист Илья Папоян. Он сыграл шесть клавирных концертов Иоганна Себастьяна Баха в сопровождении Молодежного камерного оркестра ЗКР (за дирижерский пульт встал Ярослав Забояркин).
В этом году в афише «Лиры» заявлены три зарубежных исполнителя — из Турции, Сербии и Беларуси: флейтист Бюлент Эвджиль выступит с новым петербургским ансамблем Infinitum, скрипач Роберт Лакатош (выходец из знаменитой музыкантской семьи Лакатош) — в ансамбле с Петром Лаулом, виолончелист Микаэл Самсонов сыграет программу с пианисткой Ингой Дзекцер, а сербский ансамбль Corda Piano Trio исполнит в МЗФ фортепианные трио Мендельсона, Чайковского и современного сербского композитора Александра Седлара. Завершит фестиваль в Большом зале филармонии сольный концерт известной петербургской певицы Олеси Петровой — знаменитости вполне мирового калибра.
Но особый интерес вызывал баховский вечер Ильи Папояна: любимец петербургской публики, он завоевал ее признание (впрочем, это уже больше походит на обожание) присущей ему аурой сумрачного гения, мощной энергетикой и экстраординарной чисто музыкантской одаренностью, которую невозможно не заметить.
С первых тактов ре-мажорного концерта, открывавшего программу, ухо шокировал жирный, неряшливый, неаккуратно растрепанный струнный звук: казалось, музыканты даже строй толком не держат. Шок усиливало подчеркнутое, абсолютно неуместное в такой музыке crescendo: дирижер недвусмысленно показывал музыкантам, плавно и далеко простирая руку, пошловато-романтические нарастания и опадания звука — и оркестр послушно следовал за ним.