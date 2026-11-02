В РПЦ предложили предварительно изучать влияние принимаемых законов на семью
Панель, на которой прозвучала инициатива, была посвящена «основам стабильности в многополярном мире». В их число организаторы включили единый народ, единую страну и единый закон. В результате формируется правовое пространство, которое гарантирует гражданам равные права и обязанности, защищает от дискриминации и обеспечивает одинаковое применение норм, следовало из анонса мероприятия.
Однако желаемая идиллия подвергается атакам извне, напомнили участники дискуссии. Федор Лукьянов подчеркнул, что государству следует обратить внимание на «взаимосвязанные виды национальной безопасности»: демографическую, когнитивную и духовно-нравственную. По его словам, разрушение ценностных ориентиров отражается на семье, а демографические угрозы ослабляют основы всей государственной политики в целом.
Между механизмами правоприменения, правотворчеством и стратегическими приоритетами следует выстроить «последовательную связь», предложил иерей, ключевым инструментом которой должна стать экспертиза проектов правовых актов. В рамках этой работы следует предварительно выявлять «социально значимые демографические риски», которые несут собой разрабатываемые новеллы.
По мнению священнослужителя, экспертизу может выполнять Российская академия наук (РАН). Соответствующая функция академии уже предусмотрена, добавил он, однако предстоит обеспечить «регулярное поступление материалов» непосредственно на экспертизу. Возможно — в обязательном порядке, как это уже делается с юридическим и финансово-экономическим обоснованиями, допустил господин Лукьянов.