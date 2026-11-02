В РПЦ предложили предварительно изучать влияние принимаемых законов на семью

Панель, на которой прозвучала инициатива, была посвящена «основам стабильности в многополярном мире». В их число организаторы включили единый народ, единую страну и единый закон. В результате формируется правовое пространство, которое гарантирует гражданам равные права и обязанности, защищает от дискриминации и обеспечивает одинаковое применение норм, следовало из анонса мероприятия.