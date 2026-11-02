Мониторинг РСПП: предприятия урезают расходы из-за нехватки спроса и «оборотки»
В третьем квартале (июль—сентябрь) главным ограничителем для бизнеса стало падение спроса на товары и услуги, следует из опубликованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 2 ноября мониторинга состояния экономики и деятельности компаний. На эту проблему пожаловались 38% опрошенных, на 5 процентных пунктов (п. п.) больше, чем во втором квартале. На втором месте — дефицит оборотных средств, с которым столкнулись 36% предприятий (плюс 9 п. п.). Неплатежи со стороны контрагентов стали случаться реже и беспокоили более трети респондентов (36%, минус 4 п. п.).
С отрывом от первой тройки в перечне ограничителей для работы бизнеса — недоступность заемного финансирования (ее выделили 20% опрошенных). Тем не менее проблема обостряется — во втором квартале на нее жаловались 15%. Заметно выросла, судя по результатам опроса, и долговая нагрузка по кредитам и облигационным займам — сразу 20% респондентов отмечают этот фактор (против 5% в апреле—июне).
Рост налоговой нагрузки фиксируют 18% предприятий (оценки не изменились), столько же сообщают и о трудностях с доставкой сырья и оборудования (плюс 5 п. п.). Примерно в равной степени компаниям мешали валютная нестабильность (13%), санкции (11%) и невозможность оснастить предприятия новым импортным оборудованием и технологиями (10%).