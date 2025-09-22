Впали в беспамятство

Каждый третий россиянин считает людей с деменцией неполноценными, большинство предпочли бы не говорить о диагнозе. 51% скрыл бы его у родственника, 30% — у себя. Такие данные показал опрос аналитического центра НАФИ и проекта «Деменция.net». 17% россиян полагают, что общество стигматизирует людей с болезнью Альцгеймера и их семьи, выяснили аналитики Европейского медицинского центра в ходе своего исследования. При этом, по оценкам экспертов Минздрава, к 2050 году 4 млн россиян будут жить с деменцией.

Аналитический центр НАФИ и социальный проект «Деменция.net» провели исследование о восприятии деменции, приуроченное к Международному дню распространения информации о болезни Альцгеймера (отмечается 21 сентября). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Как показал опрос, в той или иной степени о болезни знают сегодня 83% россиян, что на 4% больше, чем в 2024 году. Каждый пятый (21%) сообщил, что в его семье есть родственники с диагностированной деменцией. Вместе с тем, обращают внимание авторы исследования, в обществе сохраняется предвзятое отношение к людям, живущим с этим диагнозом. 51% (как и годом ранее) опрошенных предпочли бы скрывать такой случай в семье, 30% — умолчать даже про собственный недуг. Каждый третий (32%) полагает, что человек с деменцией — неполноценный член общества.

Деменция — это нейропсихиатрический синдром (так называемое приобретенное слабоумие), стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Самая распространенная форма деменции — это болезнь Альцгеймера (60–70% случаев). По оценкам ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией увеличится в два с половиной раза, достигнув 139 млн человек. В России, по прогнозам главного внештатного специалист-гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, через 25 лет общее число людей с деменцией может достичь 4 млн человек.

Аналитический центр Европейского медицинского центра поделился с “Ъ” данными собственного исследования среди 1,2 тыс. человек по всей России о болезни Альцгеймера. 28% респондентов лично знают кого-то с таким заболеванием. Из них в 13% случаев такой диагноз есть у родственников (бабушки, дедушки, братья, сестры), 6% — у родителей. 17% считают, что в нашем обществе существует сильная стигма (стыд, предубеждение) в отношении людей с этим диагнозом и их семей. Это значит, говорит гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, что проблема носит не только медицинский, но и культурный характер: она затрагивает представления о трудоспособности и социальной ценности человека.

Из-за глобального старения населения и роста продолжительности жизни деменцию называют эпидемией XXI века, говорит врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. После 85 лет, обращает внимание она, риск болезни Альцгеймера вырастает втрое по сравнению с возрастом 65–85 лет. Однако в возрасте 65 лет, при начале заболевания, важную роль играет наследственность: у близких родственников пациентов риск болезни Альцгеймера выше в четыре раза.

На данный момент болезнь неизлечима, обращает внимание Галина Чудинская: «Все, что может сделать врач ,— это помочь пациенту остановить прогрессирование симптомов и уменьшить их выраженность». Завотделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов говорит, что в последнее время появились «обнадеживающие методы лечения», в том числе так называемая амилоид-таргетная терапия, действующая на один из ключевых механизмов болезни. Такие препараты способны замедлить прогрессирование болезни на 25–35%, в ряде случаев — полностью приостановить развитие заболевания на несколько лет.

Наталья Костарнова