Правительство разрешило строительство в зонах подтопления до 2030 года
Застройщики смогут получать разрешения на капитальное строительство в местах подтопления и затопления. Согласно принятому постановлению правительства, возведение объектов в таких зонах до 2030 года будет возможно лишь после получения положительного заключения экспертизы и при наличии в проектной документации решений по инженерной защите от наводнений.
Частные и садовые дома в таких зонах можно лишь достроить и оформить — при условии, что уведомление о начале строительства было подано до 4 августа 2026 года (даты ужесточения требований Водного кодекса к строительству в гидроопасных зонах).
Изменения породили вопросы о том, что будет с уже начатым или намеченным строительством. Принятый сейчас документ устанавливает, что новые разрешения на возведение объектов капитального строительства (например, многоквартирных домов) в таких зонах все же будут выдаваться — до 2030 года и при условии, что проект прошел экспертизу и содержит решения по инженерной защите (дамбы или дренажные системы).
В отличие от застройщиков, частные лица смогут лишь завершить начатое индивидуальное жилищное строительство, поставить дома на кадастровый учет и оформить в собственность, и только в случае, если уведомление о начале строительства было подано ими до 4 августа 2026 года, а власти не прислали на него отказ. Эти нормы, отметили в Минстрое, «направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение ущерба от негативного воздействия вод, а также на создание четкого правового регулирования для застройщиков и собственников земельных участков».