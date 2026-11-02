Правительство разрешило строительство в зонах подтопления до 2030 года

В отличие от застройщиков, частные лица смогут лишь завершить начатое индивидуальное жилищное строительство, поставить дома на кадастровый учет и оформить в собственность, и только в случае, если уведомление о начале строительства было подано ими до 4 августа 2026 года, а власти не прислали на него отказ. Эти нормы, отметили в Минстрое, «направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение ущерба от негативного воздействия вод, а также на создание четкого правового регулирования для застройщиков и собственников земельных участков».