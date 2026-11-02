КС РФ рассмотрит жалобу о сносе зданий в Аксае после изъятия земли у собственника

Спор касается двух нежилых зданий в Аксайском районе. В 2002 году районная администрация передала сельхозпредприятию в аренду участок площадью 70 га, в 2006 году он был приватизирован. Как пояснил «Ъ-Ростов» сам заявитель, в 2013 году он купил участок, право на который было зарегистрировано в Росреестре, а в 2015 году построил на нем два здания по разрешениям, которые выдала администрация Большелогского сельского поселения. В 2016 году право собственности на здания зарегистрировали.