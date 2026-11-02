КС РФ рассмотрит жалобу о сносе зданий в Аксае после изъятия земли у собственника
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу предпринимателя из Ростова-на-Дону Данила Кравченко, который оспаривает снос зданий, построенных на изъятом у него участке в Аксайском районе Ростовской области. Суд проверит конституционность пунктов 1 и 2 статьи 222 Гражданского кодекса о самовольных постройках. Публичное слушание по жалобам состоится 19 ноября.
Спор касается двух нежилых зданий в Аксайском районе. В 2002 году районная администрация передала сельхозпредприятию в аренду участок площадью 70 га, в 2006 году он был приватизирован. Как пояснил «Ъ-Ростов» сам заявитель, в 2013 году он купил участок, право на который было зарегистрировано в Росреестре, а в 2015 году построил на нем два здания по разрешениям, которые выдала администрация Большелогского сельского поселения. В 2016 году право собственности на здания зарегистрировали.
В 2021 году прокурор Аксайского района направил в суд один иск сразу к 27 собственникам участков, образованных из единого земельного массива, включая заявителя. Суд истребовал все участки в муниципальную собственность; в марте 2022 года право муниципалитета на землю предпринимателя зарегистрировано в ЕГРН.
Договор аренды с владельцем зданий после этого не заключался. До апреля 2024 года, когда районный комитет по имущественным и земельным отношениям обратился с иском о сносе, администрация ни разу не предлагала собственнику аренду участка либо выкуп построенных объектов. В апреле 2025 года Арбитражный суд Ростовской области обязал Данила Кравченко снести здания как самовольные; апелляция и кассация решение поддержали. По оценке заявителя, последовательность решений означает, что у него сначала изъяли землю, а затем те же здания, возведённые по разрешениям властей и зарегистрированные, признали самовольными.
В августе 2026 года предприниматель сам обратился в администрацию с вариантами урегулирования: выплата компенсации за здания либо принятие объектов в муниципальную собственность. Ответы от 19 августа и 23 сентября содержали отказ: в компетентном органе сослались на то, что решение суда о сносе «исключает какие-либо альтернативные возможности распоряжаться» постройками.
«Я считаю несоразмерным, когда капитальные здания, построенные по разрешениям самих властей, сносят без какой-либо компенсации. А какие гарантии должны быть у собственника в такой ситуации, вправе определить Конституционный суд и законодатель. Пока суд не принял решение, я действую в установленном порядке: подал в арбитражный суд ходатайство о приостановлении исполнения решения о сносе»,— отметил предприниматель.
В жалобе приведены данные еще о 12 таких же арбитражных спорах в Аксайском районе, рассмотренных в 2022–2026 годах; совокупная стоимость вовлеченных объектов, по оценке собственников, превышает 500 млн рублей. Уголовные дела о мошенничестве в отношении должностных лиц, принимавших решения о приватизации, прекращены за истечением сроков давности.
Кроме того, с аналогичной жалобой в Конституционный суд обратился другой предприниматель, Евгений Масляков. Жалобы объединили и рассмотрят вместе.
«Если Конституционный суд признает нормы в применяемом толковании не соответствующими Конституции, мы оба сможем требовать пересмотра наших дел по новым обстоятельствам. А для судов, которые рассматривают похожие дела других собственников, решение Конституционного суда станет обязательным ориентиром»,— подчеркнул Данил Кравченко.