В Воронежской области назначили двух межрайонных прокуроров

Станислав Феоктистов родился в 1990 году. Он окончил юридический факультет Воронежского государственного университета в 2012 году и в декабре того же года поступил на службу в прокуратуру. Работал помощником прокурора Семилукского района, затем помощником и старшим помощником прокурора Советского района Воронежа, после чего стал заместителем районного прокурора.

Валерий Бочаров родился в 1984 году. Он окончил Воронежский институт МВД в 2006 году, службу в прокуратуре начал в декабре 2010-го. Работал помощником, старшим помощником и заместителем Борисоглебского межрайонного прокурора. С сентября 2026 года занимал должность заместителя Поворинского межрайонного прокурора. За примерное исполнение служебных обязанностей господин Бочаров поощрялся прокурором области.