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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронежской области назначили двух межрайонных прокуроров

Приказом генерального прокурора России Станислав Феоктистов назначен Острогожским межрайонным прокурором Воронежской области, Валерий Бочаров — Поворинским межрайонным прокурором. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Острогожский межрайонный прокурор Станислав Феоктистов
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Острогожский межрайонный прокурор Станислав Феоктистов

Прокуратура Воронежской области

Поворинский межрайонный прокурор Валерий Бочаров
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Поворинский межрайонный прокурор Валерий Бочаров

Прокуратура Воронежской области

По данным сайта надзорного ведомства, ранее должность Острогожского межрайонного прокурора занимал Андрей Новиков, Поворинского — Денис Грибанов.

Станислав Феоктистов родился в 1990 году. Он окончил юридический факультет Воронежского государственного университета в 2012 году и в декабре того же года поступил на службу в прокуратуру. Работал помощником прокурора Семилукского района, затем помощником и старшим помощником прокурора Советского района Воронежа, после чего стал заместителем районного прокурора.

Валерий Бочаров родился в 1984 году. Он окончил Воронежский институт МВД в 2006 году, службу в прокуратуре начал в декабре 2010-го. Работал помощником, старшим помощником и заместителем Борисоглебского межрайонного прокурора. С сентября 2026 года занимал должность заместителя Поворинского межрайонного прокурора. За примерное исполнение служебных обязанностей господин Бочаров поощрялся прокурором области.

Сегодня в соответствии с приказом генерального прокурора России также продлен срок полномочий старшего советника юстиции Алексея Рогатнева в должности прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области. Этот пост он занимает с декабря 2021-го.
Кабира Гасанова