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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи на зимнее содержание дорог направят более 140 млн рублей

В Сочи на зимнее содержание автомобильных дорог в 2026 году предусмотрели более 140 млн руб. Всего на развитие дорожной инфраструктуры города в этом году направлено 2,3 млрд руб. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Прошунина, после обильных снегопадов прошлого года необходимо заранее определить порядок работы профильных подразделений и оценить нагрузку на каждый участок дорожной сети с учетом сезонных пиков. Отмечается, что в муниципальном бюджете планируют оставить основную часть поступлений от транспортного налога. По расчетам администрации, это позволит получить до 800 млн руб., которые направят на дорожную деятельность.
Константин Соловьев