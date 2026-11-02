В Сочи на зимнее содержание дорог направят более 140 млн рублей

По словам господина Прошунина, после обильных снегопадов прошлого года необходимо заранее определить порядок работы профильных подразделений и оценить нагрузку на каждый участок дорожной сети с учетом сезонных пиков. Отмечается, что в муниципальном бюджете планируют оставить основную часть поступлений от транспортного налога. По расчетам администрации, это позволит получить до 800 млн руб., которые направят на дорожную деятельность.