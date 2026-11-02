Работа котельной в Соликамске восстановлена

Напомним, сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена тепловая сеть, идущая от котельной БИС-2. Это привело к отключению теплоснабжения в ряде многоквартирных домов. На компенсаторе тепловой сети был выявлен дефект. Под отключение попали дома на ул. Всеобуча, 6; ул. Осокина, 24; ул. Осокина, 26; ул. 20-летия Победы, 8; ул. Ломоносова, 36; ул. Ватутина, 141. Соблюдение нормативных сроков устранения аварии брала на контроль прокуратура Пермского края.