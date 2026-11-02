Команда на выход
Комитет кредиторов Экопромбанка покинул представитель разыскиваемого бизнесмена
В составе комитета кредиторов Экопромбанка произошли серьезные изменения. Как стало известно «Ъ-Прикамье», из состава коллегиального органа исключен Тимур Старостин, который представлял интересы Петра Кондрашева. Господин Кондрашев — бывший совладелец обанкротившейся кредитной организации с требованиями около 500 млн руб. Сейчас он находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве. Большинство в новом составе комитета получили представители ФНС. Собеседники отмечают, что это усилит позиции уполномоченного органа и позволит ему влиять на целый ряд ключевых решений в рамках банкротства кредитной организации.
Собрание кредиторов Экопромбанка состоялось в Перми 22 октября этого года. Как следует из сообщения АСВ, в мероприятии приняли участие пять представителей, которые контролируют свыше 52,5% задолженности. В ходе собрания было решено досрочно прекратить полномочия действующего комитета кредиторов и избрать новый в составе трех человек. Как выяснил «Ъ-Прикамье», членами нового комитета стали Инна Солдатенкова и Анна Косарева, которые представляют ФНС, а также в его составе остался юрист Арсений Грищенко.
По словам источников, из состава коллегиального органа исключен Тимур Старостин, который представлял в комитете интересы бизнесмена Петра Кондрашева. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», господин Старостин на собрание не явился. По их данным, сейчас он проживает за границей.
Напомним, лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года. Причиной банкротства, по мнению представителей временной администрации Банка России, послужили высокорисковые банковские операции, которые не принесли ожидаемого дохода. 29 сентября того же года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим была назначена госкорпорация АСВ. Согласно данным агентства, на сегодняшний день сумма задолженности организации превышает 3,2 млрд руб. На данный момент погашены требования 31% кредиторов первой очереди.
Тимур Старостин был в составе комитета кредиторов с момента избрания его первого состава в 2014 году. Господин Старостин — давний деловой партнер Петра Кондрашева, который был совладельцем Экопромбанка. Так, ему принадлежало 25% акций АО «Соликамский магниевый завод», господин Кондрашев владел пакетом 24%. В 2022 году суд удовлетворил иск об изъятии 89% акций предприятия, в том числе пакетов Петра Кондрашева и Тимура Старостина, в пользу государства.
Что касается Экопромбанка, то ранее суды установили факт контроля над кредитной организацией господина Кондрашева. В частности, связанная с ним кипрская компания «Пренстон Лимитед» в 2010 году профинансировала докапитализацию банка. Сам господин Кондрашев указывал, что являлся не бенефициаром, а лишь соинвестором кредитной организации. В 2022 году Агентство страхования вкладов, которое управляет процедурой банкротства Экопромбанка, пыталось привлечь его к субсидиарной ответственности как лицо, которое контролировало должника. В этом суды отказали, сославшись на пропуск срока исковой давности.
Петр Кондрашев в настоящее время проживает в Вене. На родине вместе с другим экс-партнером по бизнесу Игорем Пестриковым он объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в отношении предпринимателя Сергея Поволокина, а также о фальсификации доказательств. Судить его будут заочно, предварительное заседание по уголовному делу назначено на 18 ноября.
Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин отмечает, что комитет кредиторов в процедурах банкротства является аналогом совета директоров в акционерных обществах. По его словам, имея большинство в совете, ФНС получает приоритет в принятии ряда важных решений, в том числе при утверждении положения о порядке продажи имущества должника. В то же время существуют вопросы собрания кредиторов, которые не могут быть переданы на решение комитета. Например, о выборе арбитражного управляющего, заключении мировых соглашений. «Смена членов комитета не лишает кредиторов возможности выразить свою волю через собрание, однако ускоряет принятие решений, выгодных налоговому органу»,— говорит эксперт.