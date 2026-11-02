Команда на выход

Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин отмечает, что комитет кредиторов в процедурах банкротства является аналогом совета директоров в акционерных обществах. По его словам, имея большинство в совете, ФНС получает приоритет в принятии ряда важных решений, в том числе при утверждении положения о порядке продажи имущества должника. В то же время существуют вопросы собрания кредиторов, которые не могут быть переданы на решение комитета. Например, о выборе арбитражного управляющего, заключении мировых соглашений. «Смена членов комитета не лишает кредиторов возможности выразить свою волю через собрание, однако ускоряет принятие решений, выгодных налоговому органу»,— говорит эксперт.